In un negozio, sono state trovate forbici abbandonate in un camerino e il codice a barre di un paio di jeans tagliato. La microcriminalità giovanile si manifesta anche attraverso l’uso di vestiti, rossetti e profumi come strumenti per commettere furti. Le baby-ladre utilizzano questi oggetti per facilitarne l’accesso o nascondere la refurtiva. La presenza di attrezzi come forbici e i capi modificati rappresentano segnali di attività illecite in ambiente commerciale.

Un paio di forbici abbandonate frettolosamente sul pavimento di un camerino e il codice a barre di un paio di short di jeans tagliato di netto. È iniziata così, alcuni giorni fa, in un pomeriggio apparentemente come tanti, la tentata bravata di una sedicenne cesenate in un negozio di abbigliamento di una nota catena al centro commerciale Romagna Shopping Valley di Savignano sul Rubicone. La giovane, convinta di aver superato l’ostacolo delle placche antitaccheggio, è stata però sorpresa dal personale di vigilanza mentre tentava di uscire dal negozio con la merce nascosta nella borsa. Le telecamere hanno ripreso la scena: lei che tagliava le etichette, sapendo alla perfezione dove si trovavano le placche antitaccheggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Microcriminalità giovanile. Vestiti, rossetti e profumi: ecco i trucchi delle baby-ladre

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