I meteorologi dell’Aeronautica, tradizionalmente rappresentati come figure serie e austere con la divisa ufficiale, sono ormai scomparsi. La figura dell’ufficiale dell’Aeronautica, che un tempo comunicava con autorevolezza, si è trasformata in un personaggio televisivo. In passato erano riconoscibili per il loro atteggiamento e l’abbigliamento istituzionale, mentre oggi sono più spesso visti in ambiti mediatici, lontano dal contesto militare.

Insieme all’Anticiclone delle Azzorre, è sparita anche la figura dell’ufficiale dell’Aeronautica. Diventato un personaggio televisivo. Li vedevamo seri, austeri, con la divisa dell’Aeronautica che gli conferiva autorità e autorevolezza. Ricordiamo il Generale Edmondo Bernacca, considerato il pioniere del Meteo in Tv. E poi, il Capitano Guido Caroselli, che ne colse l’eredità. Ponendosi anche come intermediario tra la vecchia generazione e quella attuale. Ci parlavano dell’Anticiclone delle Azzorre, fenomeno meteorologico con figura di alta pressione semi-permanente situata sull’Oceano Atlantico settentrionale. Che un tempo ci proteggeva dall’afa e garantiva estati stabili e temperature miti. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Meteorologi dell’Aeronautica, c’era una volta una figura seriosa e austera

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