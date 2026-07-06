Il Milan si avvicina all’arrivo di Amorim, con un’accelerazione nelle trattative. Nel frattempo, ci sono aggiornamenti sulla situazione di Giménez, con notizie considerate negative. La giornata di lunedì 6 luglio 2026 sarà dedicata a seguire gli sviluppi del mercato rossonero, con particolare attenzione alle operazioni in corso e alle eventuali novità sui calciatori coinvolti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, lunedì 6 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di un paio di difensori centrali. Uno di questi dovrebbe essere Mario Gila: accordo trovato con il giocatore ( 5 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, per cinque anni); si lavora per trovare, nella giornata odierna, un accordo con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro, bonus inclusi. Poi, prima di nuovi acquisti, il Milan dovrà anche sfoltire la rosa con qualche cessione importante, su tutte quella di Rafael Leão, che piace al Tottenham di Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan Live | Gila, si accelera. Tra poco arriva Amorim. Brutte notizie da Giménez

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