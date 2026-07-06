Memoria | Alessandro Milan ‘nel nostro piccolo cerchiamo di raccontare Se va bene qualcosa fiorirà’

L’autore ha deciso di approfondire una pietra d’inciampo trovata vicino a un nome su una finestra, iniziando una ricerca su persone che si sono opposte al fascismo attorno a piazzale Loreto, simbolo dell’antifascismo italiano. La sua intenzione è raccontare queste storie, sperando che possano ispirare. Finora ha scoperto figure di donne e uomini impegnati nella lotta per la libertà, con l’obiettivo di far emergere le loro vicende.

“Mi sono imbattuto in una pietra d'inciampo e ho voluto capire chi fosse la persona che mi guardava da quella finestra con un nome, un cognome. Da lì è partito tutto: una ricerca di persone, donne e uomini che si sono battuti per la libertà qui, attorno a piazzale Loreto, uno dei luoghi simbolo dell'antifascismo italiano. Quello che possiamo fare nel nostro piccolo è cercare di raccontare, gettando dei semi in un campo. Se va bene, qualcosa fiorirà”. Lo ha detto Alessandro Milan, giornalista e scrittore durante l’incontro "Pietre della Libertà - Storie di Resistenza in Piazzale Loreto", un monologo civile interpretato dal giornalista, accompagnato dalle musiche dal vivo del trombettista Raffaele Kohler. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Memoria: Alessandro Milan, nel nostro piccolo cerchiamo di raccontare. Se va bene, qualcosa

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