Meme di Trump contro Meloni Tajani | ‘avanti con relazioni Usa’

Tajani ha affermato che le dichiarazioni di Trump non verranno commentate e che si continuerà con le relazioni con gli Stati Uniti.

Quelle di Donald Trump “sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall’inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Siamo convinti che le relazioni transatlantiche vadano ben al di là delle singole dichiarazioni. Noi siamo amici degli Stati Uniti che sono un partner strategico, sono la parte dell’Occidente più importante insieme all’Europa, a noi questo interessa. Le relazioni con gli Stati Uniti sono fondamentali da tutti i punti di vista, commerciali, politici, strategici. Siamo stati alleati degli Stati Uniti con Obama, con Clinton, con Bush, con Reagan, con Biden, quindi il problema per noi non esiste, andiamo avanti, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti, al di là di qualche dichiarazione”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Attacco di Trump a Meloni, Tajani: Il presidente Usa aveva ragione sul coraggio di Meloni

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