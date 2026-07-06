Meloni nel mirino di Trump L’analisi di un’escalation politica

Secondo fonti dalla Casa Bianca, il presidente statunitense avrebbe espresso in modo diretto l’intenzione di “demolire” la leader italiana. La frase, riportata come commento gelido, indica una tensione politica tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui contesti specifici. La dichiarazione ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti ulteriori commenti ufficiali o chiarimenti. La vicenda evidenzia una possibile escalation nelle relazioni tra i due leader.

“The President wants to demolish miss Meloni”, Donald vuole demolire Giorgia, é il gelido commento che trapela dalla Casa Bianca. La minacciosa scritta “serve un ordine restrittivo“ indirizzata alla Premier e pubblicata dal tycoon sui social alla vigilia del vertice Nato di Ankara, conferma la precisa strategia politica della sistematica escalation di rozzi e assurdi attacchi personali diretti di Trump contro Giorgia Meloni. Una dinamica spiegabile solo in parte con la difesa di Papa Leone XIV dagli attacchi del Presidente americano e dal mancato consenso al transito dalla base di Sigonella dei bombardieri Usa diretti in Iran. Oltre che torvo, il nuovo attacco alla Premier ha infatti una specifica valenza intimidatoria che va attentamente decrittata. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Il Papa e Meloni ancora bersaglio di Trump, Schlein difende la premier

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