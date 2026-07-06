Medio Oriente Israele ferma oltre 100 coloni diretti in Siria

Da vaticannews.va 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze di sicurezza israeliane hanno intercettato più di 100 coloni che cercavano di passare il confine con la Siria, con l’obiettivo di stabilirsi nel territorio siriano. I coloni sono stati fermati prima di raggiungere il confine e sono stati portati in custodia dalle autorità israeliane. Non ci sono state notizie di scontri o incidenti durante l’operazione.

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Guglielmo Gallone - Città del Vaticano Le forze di sicurezza israeliane hanno fermato oltre 100 coloni che tentavano di attraversare il confine con la Siria per stabilirsi nel territorio siriano. Secondo i media israeliani, i coloni appartengono a Bashan Pioneers, un movimento che chiede la creazione di insediamenti israeliani nel sud-ovest della Siria, area controllata dalle Forze di difesa israeliane dopo l’arrivo al potere del presidente, Ahmad al Sharaa. Ultime dalla Siria Read Also In Siria, nel frattempo, è stata rinviata senza una nuova data la prima seduta della nuova Assemblea del popolo, il parlamento della fase transitoria. Le autorità non hanno indicato le ragioni dello slittamento. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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