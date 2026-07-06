Maxi-black out a Cuba l’intera isola è senza corrente

Un blackout totale ha colpito Cuba, lasciando senza corrente tutta l’isola. Le riserve di carburante stanno finendo, secondo quanto riferito. L’Unione Elettrica ha annunciato in un post su X che la causa del blackout è in fase di indagine. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le ragioni del guasto. La situazione ha causato interruzioni nelle attività quotidiane e nei servizi essenziali.

Un blackout ha colpito l’intera isola di Cuba, mentre le riserve di carburante si stanno esaurendo. Il blackout è stato segnalato dall’Unione Elettrica di Cuba, che ha dichiarato in un post sul social X che la causa è oggetto di indagine. Il carburante sta finendo in tutta Cuba da gennaio, quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre dazi a qualsiasi paese che vendesse o fornisse petrolio all’isola, aggravando la crisi economica e finanziaria già in corso nel Paese. I trasporti pubblici sono stati in gran parte sospesi e le autorità hanno annullato decine di migliaia di interventi chirurgici. Da marzo si era già verificata una serie di black-out. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Cuban blackout continues, power grid collapses

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