Un fotogiornalista di fama internazionale ha effettuato una visita a sorpresa a Bibbiena, portando con sé il suo ultimo lavoro editoriale. La visita si è svolta in occasione del Festival della Fotografia Italiana. Durante l'incontro, ha consegnato al sindaco una copia del suo progetto più recente. La presenza dell’artista ha riscosso attenzione tra gli organizzatori e i partecipanti alla manifestazione.

Arezo, 6 luglio 2026 – Mauro Galligan i visita a sopresa a Bibbiena, ha donato al sindaco il suo ultimo lavoro editoriale. Il Festival della Fotografia Italiana ha avuto una visita speciale, quella di Mauro Galligani, fotogiornalista di fama internazionale e cittadino onorario di Bibbiena. “Abbiamo accolto Galligani in giunta. La sua visita a sorpresa al Festival della Fotografa Italia, è stato un momento di grande importanza per tutti noi, anche alla luce dell’investimento fatto sulla cultura fotografica che sta portando Bibbiena fuori dai confini regionali e nazionali. Aver potuto ascoltare la sua storia, i fatti del rapimento in Cecenia, è stato un privilegio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mauro Galligani visita a sopresa a Bibbiena, ha donato al sindaco il suo ultimo lavoro editoriale

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