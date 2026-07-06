Maturità in Portogallo slitta la seconda fase degli esami al 20 luglio per un guasto informatico

Gli esami di maturità in Portogallo sono stati rinviati a causa di un guasto informatico. La seconda fase, che avrebbe dovuto iniziare il 16 luglio, è stata spostata al 20 luglio e si concluderà il 24 luglio. La decisione è stata comunicata dalle autorità, che hanno registrato problemi tecnici durante la gestione delle prove. La modifica delle date riguarda l’intera procedura degli esami nazionali.

Gli esami nazionali portoghesi stanno attraversando un momento di forte incertezza gestionale. Le autorità hanno infatti comunicato uno slittamento per la seconda tornata di prove, posticipando l’apertura delle aule dal 16 al 20 luglio, per poi concludere le operazioni il 24 dello stesso mese, come riportato da CNN Portugal. Il Ministero dell’Istruzione si è scusato pubblicamente per i disagi causati alla quotidianità delle famiglie e di tutto il personale scolastico. A causare il rinvio sono state pesanti difficoltà informatiche riscontrate nel nuovo processo di classificazione elettronica. Il dicastero ha spiegato che mantenere il calendario originale avrebbe compresso drasticamente il tempo a disposizione degli insegnanti incaricati di valutare gli elaborati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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