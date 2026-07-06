Maturità il rush finale degli orali Promossi l’addio alle tesine e il ritorno delle quattro materie

Oltre 78.000 studenti lombardi stanno affrontando gli esami orali della maturità, con l’addio alle tesine e il ritorno delle quattro materie. La prova si svolge in diverse sessioni e prevede l’esposizione orale di argomenti scelti tra le materie principali. Le commissioni valutano le prestazioni senza l’uso di supporti esterni. L’esame si conclude con un voto complessivo, che comprende anche il risultato delle prove scritte e l’eventuale percorso di recupero.

Oltre 78.000 studenti lombardi stanno per archiviare la nuova Maturità. Mentre si chiudono i primi pacchi con la ceralacca e cominciano a spuntare i verdetti sui tabelloni, continuano i colloqui orali in molte scuole lombarde, soprattutto in quelle che hanno avuto una terza prova scritta (come le 37 sezioni EsaBac che in regione permettono il conseguimento del diploma italiano insieme al Baccalauréat francese) o che hanno la seconda prova di indirizzo “spalmata“ su più giorni, come nel caso di licei artistici e coreutici. in Lombardia 78.387 studenti, distribuiti su 3.856 classi, sono sotto la lente di 1.930 commissioni. Milano guida con 25.062 maturandi, seguita da Brescia (10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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