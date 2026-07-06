Il sindaco di Reggio Emilia si trova al 46° posto nella classifica dei sindaci più apprezzati, perdendo 25 posizioni rispetto a una precedente rilevazione. Tra le criticità segnalate ci sono problemi di sicurezza e la gestione dell’Rcf Arena. La posizione in classifica lo colloca al settimo posto tra i primi cittadini della regione.

Reggio Emilia, 6 luglio 2026 – Il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, è il 46esimo primo cittadino più amato tra coloro che guidano i capoluoghi di provincia, il settimo in regione. Perde 25 posizioni a livello nazionale, l’anno scorso era 21esimo, e 2 in Emilia-Romagna, ma la perdita di consensi, in termini percentuali, è più contenuta: -2,6% rispetto al giorno dell’elezione, nel 2024, -1% a confronto col 2025. Dati negativi, guardando ai meri numeri, ma considerando il fuoco di fila delle polemiche che hanno interessato la sua Giunta, negli ultimi mesi, in particolare su delicati dossier quali la sicurezza e la débacle della Rcf Arena, poteva pure andargli peggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massari e la classifica dei sindaci: è 46esimo, perde 25 posizioni. Sicurezza e Rcf Arena le spine nel fianco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le pagelle degli arancioni: Russo e Saporetti spine nel fianco. Pellegrino-show, quant’è mancato Rizq...Nella cronaca della partita, il portiere ha effettuato alcune parate decisive per mantenere la porta inviolata.

F1 Miami, Norris domina la sprint: Antonelli penalizzato di 5?, perde due posizioni. Ferrari sul podio | Ordine d’arrivo e classificaNella sprint race del Gran Premio di Miami, quarta tappa del Mondiale di Formula 1 2026, Lando Norris ha conquistato la vittoria con la vettura della...

Massari e la classifica dei sindaci: è 46esimo, perde 25 posizioni. Sicurezza e Rcf Arena le spine nel fiancoIl primo cittadino di Reggio Emilia perde due posizioni, e quasi il 3% di consensi, nella classifica annuale del Sole 24 ore sul gradimento dei primi cittadini. In regione è settimo ... ilrestodelcarlino.it

Ligabue, stangata sul festival cancellato e l’Rcf Arena: Ho sempre voluto starne fuori, provo un’enorme tristezzaNel frattempo il sindaco Marco Massari non è pentito di avere presentato in pompa magna gli eventi clou dell’ex Hellwatt Festival, richiama all’ordine i vertici di C.Volo e ribadisce che la Rcf Arena, ... ilrestodelcarlino.it