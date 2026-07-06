Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 | Il giro dell’Italia a Vela conquista Napoli

La tappa di Napoli del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026, il giro dell’Italia a vela, si è conclusa con un elevato afflusso di pubblico e appassionati. L’evento, organizzato da Difesa Servizi S., ha visto un notevole coinvolgimento nella città, confermando l’interesse verso questa manifestazione. La regata si è svolta senza incidenti, attirando partecipanti e spettatori lungo la costa partenopea.

. Grande successo di pubblico e appassionati. Grande successo per la tappa di Napoli del Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro d’Italia a Vela, organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. La tappa campana ha visto una grande partecipazione di pubblico e un livello agonistico di assoluto rilievo. La sesta e impegnativa frazione offshore della competizione ha premiatoil team della Marina Militare che si è aggiudicato la tappa, grazie alla conduzione del timoniere Francesco Linares e alle manovre Simone Scontrino. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 parte da Venezia

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