Il giocatore Zen Jevsenak si trasferisce ufficialmente al Maribor. La sua partenza porta a quattro le uscite, mentre le entrate restano ferme a zero. La notizia è stata confermata ieri.

Se la casella delle entrate è ancora fermo a zero, sale a quattro invece il numero delle uscite. Ufficiale da ieri, infatti, il passaggio di Zen Jevsenak (in foto) al Maribor. Si tratta di un ritorno in patria per il centrocampista sloveno classe 2003, a sette anni di distanza dall’ultima volta. Un trasferimento a titolo definitivo per il giocatore, che saluta definitivamente il Pisa. Un’avventura di certo non positiva, quella del giocatore, iniziata nel 2004, reduce dall’esperienza in prestito al Van Spor in Turchia. La società si libera così di un altro ingaggio, dopo quelli di Mlakar (passato anche lui al Maribor), di Lind al Nordsjaelland, che ha fruttato nelle casse 3,2 milioni di euro più 1,5 di bonus e di Raychev in prestito al Levski Sofia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Maribor pesca ancora a Pisa. Anche Jevsenak vola in Slovenia

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