Marco Tonelli, critico e curatore, ha vinto la terza edizione del Premio Città di Tarquinia Luciano Marziano, dedicato alla critica d’arte. La premiazione si è svolta durante una cerimonia ufficiale, senza ulteriori dettagli sul processo di selezione o sulla motivazione della giuria. Il riconoscimento è stato consegnato in un contesto che ha coinvolto rappresentanti di enti culturali e artisti. La manifestazione si è svolta in una location pubblica e aperta al pubblico.

Il critico e curatore Marco Tonelli è il vincitore della terza edizione del Premio Città di Tarquinia Luciano Marziano dedicato alla Critica d’Arte. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 4 luglio 2026 nella suggestiva cornice del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, confermando il ruolo della cittadina laziale come fulcro di riflessione sull’arte contemporanea. L’iniziativa, fortemente voluta e istituita dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS), intende valorizzare le eccellenze nel campo dello studio critico. La giuria di qualità ha scelto di premiare Tonelli per l’autorevolezza del suo percorso accademico e professionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Marco Tonelli vince il Premio Città di Tarquinia Luciano Marziano

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