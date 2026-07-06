Un ex capo ultras dell’Inter ha dichiarato che un calciatore della squadra e della Nazionale avrebbe avuto l’intenzione di regalare tre anelli con brillante a un boss della 'ndrangheta, successivamente assassinato. La notizia riguarda Marco Ferdico, che ha riferito di questa possibile intenzione di Federico Dimarco, senza aggiungere ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o motivazioni. La dichiarazione è stata resa in un contesto di approfondimento sulle relazioni tra alcuni calciatori e ambienti criminali.

L’ex capo ultras dell’Inter, Marco Ferdico, ha rivelato che Federico Dimarco, calciatore nerazzurro e della Nazionale, fosse “pronto a regalare tre anelli con brillante” allo ‘ndranghetista Antonio Bellocco poi ucciso da Andrea Beretta. Come quest’ultimo, anche Ferdico ha deciso di pentirsi e sta ora collaborando con la giustizia. Le sue dichiarazioni risalgono allo scorso maggio nel primo verbale redatto dalle sue dichiarazioni ai pm di Milano. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Marco Ferdico ex capo ultras dell'Inter su Dimarco, "pronto a regalare 3 anelli" allo 'ndranghetista Bellocco

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