Marco Ferdico ex capo ultras dell' Inter su Dimarco pronto a regalare 3 anelli allo ' ndranghetista Bellocco

Da virgilio.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ex capo ultras dell’Inter ha dichiarato che un calciatore della squadra e della Nazionale avrebbe avuto l’intenzione di regalare tre anelli con brillante a un boss della 'ndrangheta, successivamente assassinato. La notizia riguarda Marco Ferdico, che ha riferito di questa possibile intenzione di Federico Dimarco, senza aggiungere ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o motivazioni. La dichiarazione è stata resa in un contesto di approfondimento sulle relazioni tra alcuni calciatori e ambienti criminali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ex capo ultras dell’Inter, Marco Ferdico, ha rivelato che Federico Dimarco, calciatore nerazzurro e della Nazionale, fosse “pronto a regalare tre anelli con brillante” allo ‘ndranghetista Antonio Bellocco poi ucciso da Andrea Beretta. Come quest’ultimo, anche Ferdico ha deciso di pentirsi e sta ora collaborando con la giustizia. Le sue dichiarazioni risalgono allo scorso maggio nel primo verbale redatto dalle sue dichiarazioni ai pm di Milano. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

marco ferdico ex capo ultras dell inter su dimarco pronto a regalare 3 anelli allo ndranghetista bellocco
© Virgilio.it - Marco Ferdico ex capo ultras dell'Inter su Dimarco, "pronto a regalare 3 anelli" allo 'ndranghetista Bellocco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La Caída de los 18 Capos Ultras del Inter y del Milan: La Red de NARC0TR4FIC0 que Dominaba San Siro

Video La Caída de los 18 Capos Ultras del Inter y del Milan: La Red de NARC0TR4FIC0 que Dominaba San Siro

Notizie e thread social correlati

Inchiesta ultras, Ferdico: “Dimarco era pronto a regalare gioielli all’ ndranghetista Bellocco e ai capi della curva”Un difensore e centrocampista dell’Inter e della Nazionale avrebbe pianificato di regalare tre anelli con brillanti a un esponente della 'ndrangheta...

Temi più discussi: Inchiesta ultras a Milano, ridotta la condanna per l'ex bodyguard di Fedez. Proteste: È una pagliacciata; Inchiesta ultras: appello conferma, Curve organizzazioni criminali. Lucci, processo farsa; Bastoni indagato e l’annus horribilis tra simulazioni, espulsioni e Mondiale svanito.

marco ferdico marco ferdico ex capoMarco Ferdico si pente: l’ex leader della curva nord dell’Inter collabora con i magistratiIl quarantenne è imputato nel processo Doppia Curva e in quello per l’omicidio dello storico capo ultrà nerazzurro Vittorio Boiocchi ... ilgiorno.it

marco ferdico marco ferdico ex capoInchiesta ultras, Ferdico: Dimarco era pronto a regalare gioielli all’ ndranghetista Bellocco e ai capi della curvaFederico Dimarco, difensore e centrocampista dell'Inter e della Nazionale, era pronto a regalare tre anelli con brillante all'ndranghetista Antonio Bellocco ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web