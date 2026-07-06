Maradona il simbolo emblematico che apre il Centenario del Napoli

La SSC Napoli ha iniziato le celebrazioni per il centenario del club, fondato nel 1926, con diverse iniziative. L’evento commemorativo si apre con un omaggio a Diego Maradona, figura simbolo del club. Le attività sono state avviate in vista delle celebrazioni ufficiali previste nel 2026. La squadra ha annunciato un programma di eventi e iniziative per celebrare i cento anni di storia.

2026-07-06 11:12:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! La SSC Napoli ha già avviato le celebrazioni del centenario con un ambizioso programma di iniziative che si prefigge rendere omaggio ai cento anni di storia del club, fondato nel 1926. Sotto il motto, scritto in napoletano, ‘Pe’ cient’anne’ (“Per cento anni”), l’ente presieduto da Aurelio De Laurentiis ha ideato una stagione ricca di eventi celebrativi, appuntamenti culturali, progetti editoriali e lanci speciali che mirano a rafforzare il legame tra il club, la città di Napoli e i suoi tifosi. Uno degli elementi più simbolici di queste celebrazioni è il ritorno del ‘Corsiero del Sole’ il primo stemma storico legato alle origini del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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