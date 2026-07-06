Il ministro dell’Istruzione ha criticato l’autoflagellazione e le condanne preventive, affermando che l’Occidente, sebbene in crisi, mantiene i suoi tesori intatti. Ha invitato a superare i sensi di colpa e le requisitorie, sottolineando che l’Occidente non deve perdere fiducia in sé stesso. La sua dichiarazione è stata fatta in un intervento pubblico, in cui ha parlato di un possibile rischio di “autofobia”.

Basta con l'autoflagellazione. Basta con i sensi di colpa. Basta con le requisitorie e le condanne preventive. L'Occidente è in crisi ma i suoi tesori luccicano come e più di prima. Basta grattare via la polvere velenosa del nichilismo e fermare la deriva suicida della cancel culture, che elimina freneticamente tutti i segni di una civiltà lunga almeno duemilacinquecento anni e chiede scusa a tutto e a tutti, fino a sfiorare il ridicolo. C'è un moto di orgoglio nell'operazione che due intellettuali come il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e Giampaolo Azzoni hanno ideato firmando e curando un libro che è una rivendicazione di appartenenza: Manifesto per l'Occidente, appena pubblicato da Guerini E Associati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Manifesto per l'Occidente". Valditara vede il rischio "autofobia"

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