Ebola Rezza | ‘in Occidente rischio non escluso ma gestibile’
Il rischio di Ebola in Occidente non è escluso, ma è considerato gestibile. Le autorità sanitarie affermano che, se il virus dovesse arrivare, le misure di controllo sarebbero in grado di contenere la diffusione. Non ci sono indicazioni di un’epidemia imminente, ma si mantiene alta l’attenzione sulle procedure di prevenzione e monitoraggio.
“Il rischio che il virus Ebola possa arrivare in Occidente non è escluso, ma si tratterebbe comunque di un rischio controllabile e di un evento gestibile”. Lo afferma all’ANSA l’epidemiologo Gianni Rezza alla luce dei dati aggiornati dell’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) e del rischio che altri dieci paesi africani possano essere colpiti. “L’eventualità che il virus arrivi in Europa – afferma Rezza – può concretizzarsi se l’epidemia si dovesse diffondere in modo molto ampio in Africa interessando anche città con aeroporti intercontinentali. Ma anche se un soggetto infetto asintomatico dovesse partire e raggiungere un paese europeo, sviluppando solo dopo i sintomi della malattia, la situazione sarebbe controllabile isolando subito il soggetto a fronte di sintomi che si presentano subito gravi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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