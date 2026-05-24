Ebola Rezza | ‘in Occidente rischio non escluso ma gestibile’

Notizia in breve

Il rischio di Ebola in Occidente non è escluso, ma è considerato gestibile. Le autorità sanitarie affermano che, se il virus dovesse arrivare, le misure di controllo sarebbero in grado di contenere la diffusione. Non ci sono indicazioni di un’epidemia imminente, ma si mantiene alta l’attenzione sulle procedure di prevenzione e monitoraggio.