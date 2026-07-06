Tarantini Time Quotidiano Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto attacca l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Bitetti, prendendo spunto dall’ultimo sondaggio sul gradimento dei primi cittadini italiani che colloca il primo cittadino ionico nelle ultime posizioni della classifica nazionale. Per il M5S, il risultato sarebbe la conseguenza di un anno di governo durante il quale, secondo il Movimento, gli impegni assunti in campagna elettorale sarebbero rimasti disattesi. Nel mirino finiscono innanzitutto le politiche ambientali. I pentastellati contestano al sindaco di non aver assunto posizioni nette su questioni ritenute centrali per il territorio, come l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la nave rigassificatrice e il progetto del dissalatore. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - M5S all’attacco del sindaco Bitetti: “Tra i meno apprezzati d’Italia, Taranto paga un anno di promesse mancate”

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