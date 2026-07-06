Neymar ha trascorso gli ultimi trenta minuti di una partita del Mondiale 2026 in campo, visibilmente dolorante e con evidenti problemi fisici. La sua presenza è stata molto discussa, con numerosi commenti sui media e sui social network. Durante l’incontro, il giocatore ha cercato di continuare a giocare nonostante le difficoltà, mentre gli spettatori assistevano in silenzio. La partita si è conclusa con la sua uscita anticipata dal campo.

Per arrivarci, a questo Mondiale 2026, a Neymar Jr. è servita una campagna mediatica senza precedenti in Brasile, con addirittura Lula di mezzo. L'ultima partita con la Nazionale Neymar l'aveva giocata nell'ottobre 2023 contro l'Uruguay, quella che gli era costata un infortunio gravissimo al ginocchio sinistro che lo aveva portato proprio lì, a sperare di essere convocato per il la coppa del mondo nonostante una forma deficitaria. Ancelotti ha esaudito il desiderio di tutto il Brasile ed è nato così il quarto Mondiale di Neymar, con gran parte della fase a gironi saltata per problemi fisici, e che l'ha tenuto lontano dal raduno del Brasile, tanto che proprio Lula l'ha definito «il primo convocato dei Mondiali in smartworking». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - L'ultima tristissima mezz'ora di Neymar

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