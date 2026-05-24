Napoli tormentato dagli infortuni anche all'ultima di campionato | perde Alisson e Lobotka in mezz'ora
Nel finale di campionato, il Napoli ha subito due infortuni in rapida successione. Alisson Santos si è infortunato dopo otto minuti di gioco, seguito da Lobotka circa trenta minuti dopo. Entrambi i giocatori sono usciti dal campo per infortunio durante l'ultima partita della stagione, aggravando le difficoltà della squadra. La sequenza di infortuni ha coinvolto due centrocampisti in una fase cruciale della partita.
Alisson Santos si fa male dopo 8 minuti, Lobotka circa mezz'ora dopo: la maledizione degli infortuni non dà tregua al Napoli neanche nell'ultima partita della stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Napoli e gli infortuni: i numeri e il confronto con la scorsa stagione | Sky Calcio Club
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Prima l'infortunio di Allison Santos dopo uno scatto sulla fascia al minuto 6 del primo tempo, poi poco dopo la mezz'ora infortunio di Lobotka costretto a uscire dal campo. Anche nell'ultima gara della stagione, gli infortuni che hanno tormentato il Napoli per tutt facebook
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