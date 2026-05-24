Napoli tormentato dagli infortuni anche all'ultima di campionato | perde Alisson e Lobotka in mezz'ora

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel finale di campionato, il Napoli ha subito due infortuni in rapida successione. Alisson Santos si è infortunato dopo otto minuti di gioco, seguito da Lobotka circa trenta minuti dopo. Entrambi i giocatori sono usciti dal campo per infortunio durante l'ultima partita della stagione, aggravando le difficoltà della squadra. La sequenza di infortuni ha coinvolto due centrocampisti in una fase cruciale della partita.

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Alisson Santos si fa male dopo 8 minuti, Lobotka circa mezz'ora dopo: la maledizione degli infortuni non dà tregua al Napoli neanche nell'ultima partita della stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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