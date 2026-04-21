La Serbia si trova di fronte a una sfida di ricostruzione che richiede un percorso diverso dal nazionalismo di alcuni leader. La situazione storica e politica del paese si intreccia con le tensioni nella regione dei Balcani occidentali, dove questioni di identità e sovranità continuano a influenzare le scelte attuali. La presenza di un passato complesso si accompagna alle difficoltà di stabilire un cammino condiviso verso un futuro più stabile.

Roma, 21 aprile 2026 – La Serbia ha da sempre occupato, nell’immaginario collettivo, un ruolo centrale nei Balcani occidentali, nel bene e nel male. D'altronde, B elgrado è stata la capitale dell'intera Jugoslavia prima di diventare quella serba, e il fatto che in seguito disfacimento del Paese - per tanti anni sotto il controllo del maresciallo Tito - la Serbia non abbia accettato l’eredità di quella stagione, confermando presidente Slobodan Miloševi?, ha senz'altro conservato questa narrazione. Oggi come allora, pare che la Serbia sembri riluttante a confrontarsi con le sfide che l’attualità le impone. Il progressivo indebolimento dell’ordine internazionale, il cui momento di rottura più evidente è stata l'invasione russa su larga scala in Ucraina nel 2022, ha aperto nuovi scenari per il Paese balcanico.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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