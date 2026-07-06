Dal 1° settembre, Luca Guercilena assumerà la direzione dell’area ciclismo di RCS Sport. La sua nomina era già stata anticipata nelle settimane precedenti e ora è stata confermata ufficialmente. Guercilena porterà l’esperienza maturata nel settore e si concentrerà sulla riduzione delle distanze tra le squadre e gli organizzatori di eventi ciclistici.

Era nell’aria da diversi mesi e, nelle ultime settimane, le indiscrezioni si erano fatte sempre più insistenti. Ora è arrivata anche l’ufficialità: dal 1° settembre Luca Guercilena entrerà a far parte della grande famiglia di RCS Sport, assumendo la direzione dell’area ciclismo. Milanese, classe 1973, Guercilena è considerato uno dei manager più apprezzati del panorama ciclistico internazionale e, fino a oggi, l’ultimo General Manager italiano alla guida di una delle grandi squadre del WorldT our. Resterà al timone della Lidl-Trek fino al termine del Tour de France, prima di iniziare questa nuova avventura. Laureato in Scienze Motorie, ha... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luca Guercilena: “Porto la mia esperienza in RCS; vorrei ridurre le distanze tra squadre ed organizzatori”

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