Lotta azzurrini subito eliminati nella prima giornata degli Europei U20
Nella prima giornata degli Europei U20 di lotta, svoltasi a Skopje, in Macedonia del Nord, gli atleti italiani sono stati eliminati subito nelle prime eliminatorie della categoria greco-romana. Entrambi i rappresentanti azzurri in gara sono stati battuti e non hanno ottenuto il ripescaggio. La competizione si è conclusa per loro già nelle fasi iniziali, senza passaggi successivi nel torneo.
Si chiude senza gloria per l’Italia la prima giornata degli Europei U20 di lotta, scattati quest’oggi a Skopje, in Macedonia del Nord: nelle prime eliminatorie della greco-romana entrambi gli azzurrini al via vengono eliminati e non arriva il ripescaggio. Nei -63 kg della greco-romana si ferma nel turno di qualificazione agli ottavi Riccardo Delle Cave, sconfitto dal turco Abdul Samed Arslantas, che si impone ai punti con lo score di 6-1. Il cammino dell’atleta anatolico, però, si conclude già agli ottavi e per l’azzurrino svanisce il ripescaggio. Nei -77 kg della greco-romana si interrompe negli ottavi di finale il percorso di Nilo Virgilii, sconfitto dal turco Alkan Akar, che si impone per superiorità tecnica con incontro interrotto sul punteggio di 9-0 dopo 4’26”. 🔗 Leggi su Oasport.it
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