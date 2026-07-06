lotta azzurrini subito eliminati nella prima giornata degli europei u20

Notizia in breve

Nella prima giornata degli Europei U20 di lotta, svoltasi a Skopje, in Macedonia del Nord, gli atleti italiani sono stati eliminati subito nelle prime eliminatorie della categoria greco-romana. Entrambi i rappresentanti azzurri in gara sono stati battuti e non hanno ottenuto il ripescaggio. La competizione si è conclusa per loro già nelle fasi iniziali, senza passaggi successivi nel torneo.