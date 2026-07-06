Lorenzo Ianes ha corso i 100 metri in 10,24 secondi in due occasioni questa stagione. Il velocista trentino, definito un semi-professionista, ha dichiarato che le porte della staffetta 4x100 si sono aperte per lui e sogna di partecipare alle Olimpiadi. La sua performance lo ha portato a farsi notare nel panorama dell’atletica leggera nazionale.

Lorenzo Ianes è un nuovo volto della velocità azzurra. Il trentino si è messo in luce in questa stagione, riuscendo a fermare il cronometro per due volte sul tempo di 10”24 nei 100 metri. Un crono che gli ha permesso anche di vincere i Campionati italiani di società, battendo anche Samuele Ceccarelli. Nell’ultima puntata di Sprint Zone, il programma condotto da Ferdinando Savarese sulla pagina YouTube di OA Sport, Iares ha raccontato dei suoi progressi e delle prospettive future della sua carriera. Il velocista trentino parla del suo momento: “ Sto veramente bene. Sto vivendo un gran periodo ed un gran inizio di stagione. Fare quel tempo una volta è stato importante perché ho fatto un primo salto di qualità, poi confermarsi è sempre difficile anche perché cambiano le pressioni e certe dinamiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Lorenzo Ianes: “Le porte della 4×100 si sono aperte. Sono un semi-professionista e sogno le Olimpiadi”

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