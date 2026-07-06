Longhi e Rossetti davanti a tutti Azzurri protagonisti a Lonato del Garda

Da ilgiorno.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima giornata delle qualificazioni di Coppa del mondo di skeet, gli italiani Longhi e Rossetti si sono piazzati in testa. La competizione si svolge al Trap Concaverde di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, e ha visto i due atleti prendere subito il comando nella classifica provvisoria. La gara continua con altre fasi di qualificazione, mentre Longhi e Rossetti cercano di mantenere la posizione fino alla finale.

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Italiani subito protagonisti nella prima giornata delle qualificazioni della tappa di Coppa del mondo di skeet che si è aperta al Trap Concaverde di Lonato del Garda (Brescia). In programma le prime due serie per un totale di 50 piattelli (su 125): comanda senza errori l’azzurra Giada Longhi (nella foto) in coppia con la francese Noemie Battault, con Longhi però che partecipa solo per il ranking e non avrà diritto a prendere parte alla finale. A quota 4950 sono invece in cinque: fra questi Sara Bongini, che fa compagnia alla svedese Victoria Laon, alle statunitensi Samantha Simonton e Dania Jo Vizzi e alla cinese Che Yufei. In ottava posizione con 4850 c’è un’altra italiana, Martina Bartolomei, appaiata con la slovacca Monika Stibrava e la ceca Martina Kucerova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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