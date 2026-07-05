A Lonato del Garda si stanno svolgendo le competizioni di Coppa del mondo di tiro a volo, con gare di trap e skeet. Il Trap Concaverde ospita atleti provenienti da diverse nazioni che competono per il titolo. Dodici rappresentanti italiani partecipano alle gare, che si stanno svolgendo nel rispetto del calendario stabilito. Le competizioni sono aperte al pubblico e si svolgono secondo le norme internazionali di sicurezza.

Il Trap Concaverde di Lonato del Garda (Brescia) è pronto a diventare la capitale mondiale del tiro a volo con le gare di trap e skeet di Coppa del mondo. Al via 603 iscritti in rappresentanza di 81 Paesi. Si parte oggi con lo skeet individuale, di cui si disputeranno le finali martedì 7 luglio dopo tre giornate dedicate alle qualificazioni, mentre le prove individuali del trap (fossa Olimpica) sono previste venerdì 10 e sabato 11, con qualificazioni su due giorni e finali già sabato 11. Domenica 12 le qualificazioni e la finale del trap misto. L’Italia, nazione ospitante, schiererà il contingente massimo di 12 atleti, con 3 azzurri per ciascuna prova individuale e 2 coppie per il trap misto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coppa del mondo. Skeet e trap a Lonato del Garda. Dodici azzurri a caccia del trionfo

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