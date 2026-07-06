Londra il principe Harry torna a Buckingam Palace Il motivo della visita

Da iltempo.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il principe Harry ha visitato Buckingham Palace questa settimana, accettando l'invito a soggiornare nella residenza reale durante il suo soggiorno a Londra. La visita rientra in un viaggio per prepararsi agli Invictus Games di Birmingham, previsti per il prossimo anno, e per partecipare a eventi di beneficenza. La presenza del principe nella residenza ufficiale non è accompagnata da dichiarazioni ufficiali sul motivo della visita. La sua permanenza a Buckingham Palace si svolge in un contesto di incontri formali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E' tempo di disgelo nella famiglia reale britannica? Non è chiaro ma per questa settimana il principe Harry ha formalmente accettato l'invito a soggiornare a Buckingham Palace per parte della sua visita a Londra, nell'ambito di un viaggio per prepararsi agli Invictus Games - a Birmingham il prossimo anno - e per partecipare a eventi di beneficenza.  Da quanto si apprende, però, il duca du Sussex non sarà accompagnato dalla moglie Meghan e dai due figli Archie e Lilibet, dopo la conferma che alla famiglia non sarebbe stata fornita una scorta di polizia finanziata dai contribuenti. È però possibile la famiglia si riunisca successivamente a Birmingham. 🔗 Leggi su Iltempo.it

londra il principe harry torna a buckingam palace il motivo della visita
© Iltempo.it - Londra, il principe Harry "torna" a Buckingam Palace. Il motivo della visita
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

1 MINUTE AGO: SHOCKING — Prince Harrys Plan to REJOIN the Royal Family Sparks HUGE DEBATE!

Video 1 MINUTE AGO: SHOCKING — Prince Harrys Plan to REJOIN the Royal Family Sparks HUGE DEBATE!

Notizie e thread social correlati

Il principe Harry torna a Londra senza moglie e figliIl principe Harry è tornato a Londra senza la moglie e i figli, che non visitano il Regno Unito dal 2022.

Principe Harry torna a Londra senza Meghan Markle e i figli. Il regalo di Re Carlo non bastaIl Principe Harry arriverà a Londra la prossima settimana senza Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet.

Temi più discussi: Il principe Harry arriverà a Londra da solo, la decisione per ragioni di sicurezza (ma abiterà in una residenza reale); Negata scorta ad Harry in Uk: potrebbe viaggiare senza Meghan e figli; Harry tornerà a Londra ma senza Meghan e i figli: rinviata la riappacificazione con la royal family; Harry torna a Londra, ma senza Meghan e i figli: ecco cosa blocca il viaggio dei Sussex.

buckingam palace londra il principe harryHarry soggiornerà a Buckingham Palace, i figli potrebbero raggiungerlo e incontrare Re CarloLa lunga disputa tra il principe e il governo britannico in materia di sicurezza risale alla sua decisione di rinunciare al suo ruolo di membro senior della famiglia reale nel 2020 ... adnkronos.com

buckingam palace londra il principe harryHarry a Londra domani, ha accettato l'invito del padre Carlo: alloggerà a Buckingham Palace (ma non porterà Meghan e i figli)Il principe Harry ha accettato l'invito del re Carlo: domani arriverà a Londra e soggiornerà a Buckingham Palace. Lo ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web