Il principe Harry ha visitato Buckingham Palace questa settimana, accettando l'invito a soggiornare nella residenza reale durante il suo soggiorno a Londra. La visita rientra in un viaggio per prepararsi agli Invictus Games di Birmingham, previsti per il prossimo anno, e per partecipare a eventi di beneficenza. La presenza del principe nella residenza ufficiale non è accompagnata da dichiarazioni ufficiali sul motivo della visita. La sua permanenza a Buckingham Palace si svolge in un contesto di incontri formali.

E' tempo di disgelo nella famiglia reale britannica? Non è chiaro ma per questa settimana il principe Harry ha formalmente accettato l'invito a soggiornare a Buckingham Palace per parte della sua visita a Londra, nell'ambito di un viaggio per prepararsi agli Invictus Games - a Birmingham il prossimo anno - e per partecipare a eventi di beneficenza. Da quanto si apprende, però, il duca du Sussex non sarà accompagnato dalla moglie Meghan e dai due figli Archie e Lilibet, dopo la conferma che alla famiglia non sarebbe stata fornita una scorta di polizia finanziata dai contribuenti. È però possibile la famiglia si riunisca successivamente a Birmingham. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Londra, il principe Harry "torna" a Buckingam Palace. Il motivo della visita

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1 MINUTE AGO: SHOCKING — Prince Harrys Plan to REJOIN the Royal Family Sparks HUGE DEBATE!

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