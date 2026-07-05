il principe harry torna a londra senza moglie e figli

Il principe Harry è tornato a Londra senza la moglie e i figli, che non visitano il Regno Unito dal 2022. La presenza del principe ha riacceso discussioni sulla divisione tra i membri della famiglia reale, in particolare riguardo alla sicurezza. Il re avrebbe garantito la protezione nelle sue proprietà, ma non al di fuori di esse, creando tensioni e polemiche.

I due principini non mettono piede sul suolo britannico dal 2022, il che ha alimentato voci sulla faida ancora in corso all’interno della monarchia. Un nodo cruciale nei dissapori riguarda la questione della sicurezza, che il re avrebbe garantito sulle sue proprietà ma non al di fuori. In un comunicato ufficiale dello scorso 29 giugno un portavoce di Harry aveva dichiarato: «Si tratta di capire se la security sia appropriata e proporzionata nel corso dell’intera visita». Evidentemente non si è raggiunta alcuna intesa sull’argomento e Harry visiterà il proprio Paese natale in solitaria, per presenziare principalmente a una serie di eventi a scopo benefico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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