Lombardia | dalla Regione formazione per oltre 1.400 nuovi operatori sanitari

Regione Lombardia ha avviato programmi di formazione per oltre 1.400 operatori sanitari e socio-assistenziali. Questa iniziativa mira a creare nuove figure professionali nel settore, rispondendo alle necessità di rafforzare il personale sanitario e assistenziale. I corsi sono stati organizzati per preparare i partecipanti a ruoli specifici, con l’obiettivo di integrare le figure nel sistema sanitario e di assistenza sociale regionale.

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Per rispondere all’esigenza di inserire nuove figure professionali nel settore socio-assistenziale e sanitario, Regione Lombardia ha predisposto dei percorsi di formazione per 1.400 Oss, Operatori socio-sanitari, e Asa, Ausiliari socio-assistenziali. Questi nuovi lavoratori entreranno in servizio dopo aver frequentato appositi corsi finanziati da Regione Lombardia con fondi FSE+ 2021-2027 e superato gli esami di abilitazione. Infatti, si è chiuso il bando predisposto e che ha registrato una positiva risposta strutturale e di partecipazione su tutto il territorio regionale. “Grazie a una stretta collaborazione con... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Paolo Verri La Fondazione Mondadori e Carlo Fruttero

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