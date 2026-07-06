Un ragazzo di 17 anni è stato fermato dalla polizia a Lodi mentre portava un coltello con una lama di 11 centimetri nel suo borsello. È stato denunciato per porto abusivo di armi e ai suoi genitori è stata comminata una multa di mille euro, in applicazione delle nuove norme del Decreto Sicurezza entrate in vigore ad aprile.

Nascondeva nel borsello un coltello con una lama di 11 centimetri. Per questo un ragazzo di 17 anni è stato denunciato per porto abusivo di armi e, come previsto dalle nuove disposizioni del Decreto Sicurezza in vigore da aprile, è scattata anche una sanzione amministrativa di circa 1.000 euro che dovranno pagare i genitori. L’episodio risale a fine giugno scorso, durante un controllo di routine delle forze dell’ordine in viale Dante, poco distante dalla stazione ferroviaria di Lodi. A richiamare l’attenzione degli agenti è stato proprio il comportamento del giovane che, con fare sospetto, avrebbe cercato di allontanarsi alla vista della pattuglia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Lodi, 17enne gira con un coltello nel borsello, fermato dalla Polizia. Ai genitori una multa di mille euro

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