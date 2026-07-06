LIVE Wimbledon | oggi in campo Cobolli e Paolini ecco il programma

Da gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi due italiani scenderanno in campo a Wimbledon nella seconda giornata degli ottavi di finale. Entrambi giocheranno i loro match di apertura, uno sul Campo 1 e l'altro sul Centrale. La giornata si svolge sulla superficie erbosa di Londra, con le partite che vedranno protagonisti i due giocatori italiani. Nessun dettaglio è stato fornito sugli avversari o sugli orari specifici delle partite.

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Due gli italiani oggi in campo sull'erba londinese nella seconda giornata degli ottavi. Entrambi giocheranno i match d'apertura sul Campo 1 e sul Centrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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