CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.31 Mancano 30km alla fine della tappa! 16.29 25? i secondi di margine dei battistrada sul primo gruppo inseguitore. Il ritardo del gruppo è invece adesso di 1’15”. 16.27 Il tedesco della UAE Nills Politt, non certo uno scalatore, si è staccato ad inizio salita. Adesso in testa per la UAE l’austriaco Felix Großschartner. 16.25 I due francesi aumentano il proprio margine sui quattro ex compagni di fuga. Il loro vantaggio è già di 20?. 16.24 Si riporta su Baudin il corridore della Decathlon Nicolas Prodhomme. Si forma dunque una coppia francese al comando della corsa! 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: coppia francese al comando, la UAE tiene alto il ritmo in gruppo

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Cronosquadre ROVENTE a Barcellona | Tour de France 2026 Tappa 1 | COMMENTO LIVE

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