LIVE Paolini-Eala 6-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurra conquista il primo set
Paolini ha vinto il primo set contro Eala con il punteggio di 6-4. La giocatrice italiana ha concluso il parziale grazie a un errore di rovescio della rivale, che ha mandato la palla fuori di metri. La partita è in corso per il secondo set, sempre con il punteggio di 6-4.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO SET 6-4 PRIMO SET PAOLINI! Fuori di metri il rovescio della filippina. Jasmine porta a casa il primo parziale. 30-40 SET POINT PAOLINI. Se ne va il rovescio in palleggio di Eala. 30-30 Peccato. L’azzurra manda in corridoio il rovescio lungolinea a campo aperto. 15-30 Molto bene Paolini che usa nuovamente i lungolinea spostando l’avversaria. 15-15 Splendido invece questo rovescio lungolinea vincente di Jasmine. 15-0 Brutta risposta di rovescio della toscana. 15:27 Si ricomincia. 15:26 Quest’oggi a Londra le temperature superano abbondantemente i 30 gradi. 15:24 Match momentaneamente sospeso per un malore occorso ad uno spettatore. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Tennis Talk Preview
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