LIVE Cobolli-De Minaur 7-5 7-6 5-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per chiudere il match
Sul centrale di Wimbledon, Cobolli ha vinto il secondo set 7-6 e si trova in vantaggio nel terzo, con il punteggio di 5-3. In questa fase, l’azzurro serve per chiudere il match. Durante il game, ha commesso un doppio fallo e ha subito un break dell’avversario, che ha risposto con un colpo lungo. Cobolli ha poi ottenuto il punto del 5-3 con una risposta sulla riga e un dritto vincente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Doppio fallo. 15-0 De Minaur vanifica un’ottima risposta mettendo lungo il rovescio successivo. 5-3 Break Cobolli: risposta sulla riga dell’azzurro che mette i piedi in campo e chiude con il dritto successivo. 15-40 Doppio fallo!! Seconda 15-30 Ace! 0-30 Doppio fallo. 0-15 Cobolli trova grande profondità con il recupero dopo che de Minaur aveva trovato la riga con il dritto in uscita dal servizio. L’australiano prova a non perdere campo ma mette in rete il dritto. 4-3 Gioco Cobolli: prima al corpo e dritto vincente. 40-15 Servizio e dritto per l’italiano che per la terza volta in questo game richiede la stessa pallina. 🔗 Leggi su Oasport.it
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