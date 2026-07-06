LIVE Cobolli-De Minaur 7-5 7-6 5-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per chiudere il match

Notizia in breve

Sul centrale di Wimbledon, Cobolli ha vinto il secondo set 7-6 e si trova in vantaggio nel terzo, con il punteggio di 5-3. In questa fase, l’azzurro serve per chiudere il match. Durante il game, ha commesso un doppio fallo e ha subito un break dell’avversario, che ha risposto con un colpo lungo. Cobolli ha poi ottenuto il punto del 5-3 con una risposta sulla riga e un dritto vincente.