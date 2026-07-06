LIVE Cobolli-De Minaur 5-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | fasi delicate del 1°set

Notizia in breve

Durante il primo set di Wimbledon 2026, il punteggio è 5-5. Sul campo, il giocatore australiano ha concluso un punto con un dritto preciso, dopo aver vinto tre scambi molto impegnativi. Attualmente, l’andamento del set è equilibrato e si stanno affrontando fasi delicate, con il punteggio in parità e il gioco che si mantiene molto competitivo. È in corso una fase cruciale della partita, con entrambe le parti impegnate a mantenere alta la concentrazione.