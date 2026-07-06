LIVE Cobolli-De Minaur 5-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | fasi delicate del 1°set
Durante il primo set di Wimbledon 2026, il punteggio è 5-5. Sul campo, il giocatore australiano ha concluso un punto con un dritto preciso, dopo aver vinto tre scambi molto impegnativi. Attualmente, l’andamento del set è equilibrato e si stanno affrontando fasi delicate, con il punteggio in parità e il gioco che si mantiene molto competitivo. È in corso una fase cruciale della partita, con entrambe le parti impegnate a mantenere alta la concentrazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta. 3 punti giocati al limite della perfezione da parte dell’australiano. 30-40 Questa volta de Minaur non sbaglia il dritto in avanzamento e guadagna bene la rete, dove para bene la volee. 15-40 Prima ad uscire vincente. 0-40 Ancora un altro gratuito di de Minaur che sbaglia in lunghezza il dritto in avanzamento. Seconda 0-30 De Minaur perde il controllo del dritto dal centro che scappa in lunghezza. 0-15 Il rovescio in lungolinea di de Minaur si ferma sul nastro. L’australiano è stato il primo a cambiare al termine di uno scambio sulla diagonale sinistra fatto di molti back. 🔗 Leggi su Oasport.it
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