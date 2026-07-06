LIVE Cobolli-De Minaur 4-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | fasi delicate del 1°set

Notizia in breve

Sul punteggio di 4-5 nel primo set, de Minaur ha vinto il punto con un servizio e un dritto che ha messo in difficoltà Cobolli. De Minaur ha poi finto uno smash a campo aperto, chiudendo il punto con un colpo laterale. Durante lo scambio, un nastro ha accorciato la traiettoria del colpo di de Minaur.