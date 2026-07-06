LIVE Cobolli-De Minaur 4-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | fasi delicate del 1°set
Sul punteggio di 4-5 nel primo set, de Minaur ha vinto il punto con un servizio e un dritto che ha messo in difficoltà Cobolli. De Minaur ha poi finto uno smash a campo aperto, chiudendo il punto con un colpo laterale. Durante lo scambio, un nastro ha accorciato la traiettoria del colpo di de Minaur.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Gioco de Minaur: in rete la risposta di dritto di Cobolli. 40-0 Servizio e dritto per de Minaur che poi finta lo smash a campo aperto e chiude appoggiando di là la palla 30-0 Il nastro accorcia la traiettoria del colpo di de Minaur. Cobolli gioca un grande attacco in back su cui l’australiano si supera e trova uno splendido passante con il dritto lungolinea. 15-0 Servizio e dritto per de Minaur. In rete il rovescio di Cobolli. 4-4 Gioco Cobolli: de Minaur non controlla la risposta sulla seconda dell’azzurro. 40-30 Il back di de Minaur si impenna ed atterra lungo. Altro regalo dell’australiano, che ha già concesso 8 gratuiti Seconda 30-30 Cobolli forza la seconda al corpo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Alex De Minaur Vs Flavio Cobolli | 1/8-Finals | ATP Wimbledon 2026 | Live Score Update
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