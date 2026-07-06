LIVE Cobolli-De Minaur 0-0 Wimbledon 2026 in DIRETTA | i due giocatori entrano in campo

Cobolli e de Minaur sono entrati in campo per il match di Wimbledon 2026. I due si sono sfidati due volte in passato, entrambe vinte da de Minaur: agli Australian Open 2024 con i punteggi di 6-3, 6-3, 6-1 e a Vienna nel 2024 con un 7-6, 3-1 ritirato. La partita è iniziata con il punteggio di 0-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Cobolli e de Minaur fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. 13.58 Tra i due giocatori ci sono due precedenti, entrambi a favore di de Minaur che si impose sia agli Australian Open 2024 (6-3, 6-3, 6-1) che a Vienna nello stesso anno (7-6, 3-1 rit.). 13.55 Dopo il deludente terzo turno del Roland Garros Alex de Minaur ha iniziato la stagione su erba a S-Hertoghenbosch dov’è stato sconfitto in finale da Kamil Majchrzak per poi volare al Queens, dov’è stato eliminato ai quarti da Brandon Nakashima. A Wimbledon de Minaur ha esordito con una vittoria netta ai danni di Ramon Andres Burruchaga (7-6, 6-1, 6-0) per poi superare Adrien Mannarino (6-3, 6-2, 6-2) e Zachary Svajda 6-2, 5-7, 6-2, 6-4). 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori

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