L’Italia deve guardare all’Indo-Pacifico per difendere la propria sovranità industriale

Da linkiesta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia deve rafforzare la presenza nell’Indo-Pacifico per tutelare la propria sovranità industriale. Le rotte commerciali, le filiere di produzione e le fonti di energia sono fondamentali per gli equilibri internazionali e la stabilità degli Stati. La crescente importanza di questa regione nel commercio globale rende strategico il ruolo del paese nel monitorare e partecipare alle dinamiche geopolitiche dell’area.

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Viviamo in un’epoca in cui la geografia è tornata a dettare la storia. Le rotte commerciali, le filiere industriali e gli approvvigionamenti energetici non sono più questioni meramente economiche: orientano gli equilibri internazionali e la stabilità degli Stati. È in questa cornice che si collocano l’India-Middle East-Europe Economic Corridor (Imec) e il nuovo capitolo che si è aperto nei rapporti tra Italia e India. L’Imec è nato per collegare alcune delle aree economiche più dinamiche del pianeta – India, Golfo, Mediterraneo, Europa – e la sua portata tocca da vicino anche la nostra sicurezza e i nostri approvvigionamenti. Sul piano... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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