Dal 7 al 12 luglio a Monaco si svolgono gli Europei juniores di nuoto. L’Italia schiera Mao e Nannucci, che guidano la squadra verso la difesa del titolo. La squadra italiana punta a ottenere nuovi risultati e consolidare la presenza in ambito europeo, con atleti pronti a competere nelle varie discipline. La manifestazione si svolge nello storico impianto di nuoto, con numerose nazioni in gara.

L’Italia riparte da un titolo da difendere e da una nuova generazione pronta a stupire. Dal 7 al 12 luglio lo storico impianto dell’ Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera, costruito per le Olimpiadi del 1972, ospiterà i Campionati Europei Juniores di nuoto, appuntamento che rappresenta da sempre una delle vetrine più importanti per i talenti emergenti del continente. Gli azzurri arrivano all’appuntamento tedesco con grandi ambizioni dopo aver dominato la classifica a punti nell’edizione 2025 di Šamorín, conquistando il prestigioso Championship Trophy e chiudendo al secondo posto nel medagliere con quattordici medaglie complessive (quattro ori, sette argenti e tre bronzi), a conferma della straordinaria qualità del vivaio italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia dei talenti sfida l’Europa: Mao e Nannucci guidano la spedizione azzurra agli Europei juniores di Monaco

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