L’Italbasket ha vinto una partita decisiva, ottenendo così il secondo successo consecutivo nel torneo. La squadra ha ribaltato il risultato negli ultimi minuti, mantenendo la testa fino alla fine. La vittoria permette di avvicinarsi alla qualificazione per il Mondiale 2027. La partita si è conclusa con il punteggio di 78-75, dopo un finale molto combattuto. La squadra ha mostrato determinazione e capacità di reagire sotto pressione.

L’Italbasket potrebbe aver cambiato in cinque minuti il suo cammino verso il Mondiale 2027. Sembrava una strada decisamente in salita sotto di tredici punti a metà ultimo quarto contro la Lituania ieri sera, ma all’improvviso in quel di Bologna è successo l’inaspettato, con gli azzurri protagonisti di una rimonta epica e che davvero ora cambia completamente tutte le prospettive in vista di una seconda fase che sarà probabilmente ancora più dura della prima. In quattro giorni l’Italia ha fatto qualcosa che va oltre le più rosee aspettative. Già le amichevoli con Croazia e Slovenia avevano dato delle buone sensazioni, poi è arrivata la comoda vittoria sul campo dell’Islanda, avversaria che ci ha sempre dato un po’ di fastidio nei vari percorsi di qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italbasket fa l’impresa e centra la doppietta. Il Mondiale ora sembra un po’ più vicino

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