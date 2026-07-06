La Space Economy in Italia cresce con diversi distretti dedicati alla ricerca e produzione. Questi centri sono attivi nel settore e supportano lo sviluppo di tecnologie spaziali. La presenza di più realtà italiane evidenzia una forte vocazione nazionale nel settore. La tendenza si riflette anche in investimenti e progetti avviati nel paese. La diffusione di queste attività dimostra un aumento dell’interesse e dell’impegno nel campo spaziale.

LA SPACE ECONOMY parla sempre più italiano. Sono diversi, infatti, i distretti di ricerca e produzione nel nostro paese, vocati a questo settore in forte crescita. Fra le pmi italiane più ricercate per i prodotti innovativi, valvole e pompe, c’è anche la pinerolese, Apr. L’azienda è nata nel 1998 e da allora ha saputo innovarsi, fino a diventare un punto di riferimento, come dice il suo fondatore, Andrea Romiti. "Nel 1998, quando avevo 27 anni, dopo una laurea al Politecnico di Torino, e una esperienza all’estero, in Canada, mi appassiono ad alcune tecnologie specifiche nel settore della propulsione aeronautica e decido di fondare la mia startup. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’irresistibile ascesa di Apr: "La Space. Economy parla italiano"

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