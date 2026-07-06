Lirismo Indifeso | la pittura di Franco Onali a Palazzo Merulana

Da ezrome.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palazzo Merulana sarà inaugurata l'esposizione “Lirismo Indifeso – Percezioni riflesse”, dedicata alle opere di Franco Onali. La mostra si svolge presso la sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, gestita da CoopCulture. L’evento presenta una selezione di lavori dell’artista, senza dettagli su date o orari. La mostra si concentra sulle percezioni riflesse nelle opere di Onali, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento sull’artista.

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Palazzo Merulana, sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi gestita e valorizzata da CoopCulture, si prepara ad accogliere Lirismo Indifeso – Percezioni riflesse, un’importante esposizione dedicata all’opera di Franco Onali. Curata da Jacopo Bucciantini, la mostra sarà aperta al pubblico dal 9 luglio fino al 27 settembre 2026. L’esposizione rappresenta una preziosa occasione per ripercorrere oltre cinquant’anni di attività dell’artista, attraverso un’accurata selezione di dipinti e materiali audiovisivi che ne evidenziano la strutturale ricerca figurativa. La presentazione ufficiale alla stampa si terrà con un opening stampa mercoledì 8 luglio, svelando un percorso che sfugge alle letture tradizionali. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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