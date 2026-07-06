Martin Palermo ha espresso il suo sostegno a Lautaro Martinez, definendolo il migliore in Europa per le sue prestazioni con l’Inter. L’ex attaccante argentino ha commentato le critiche rivolte all’attuale capitano dell’Inter riguardo alle sue prestazioni con l’Argentina, definendole fuori luogo. Palermo ha parlato ai microfoni di TyC Sports, sottolineando il valore di Martinez e il suo contributo in campo.

Inter News 24 Palermo, il “Loco” difende il capitano dell’Inter: critiche fuori luogo sulle prestazioni con l’Argentina. Ecco le sue parole. Martin Palermo, ex leggendario attaccante della nazionale argentina, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di TyC Sports, analizzando il rendimento di Lautaro Martinez con la Selección. Nonostante le discussioni mediatiche sollevate dal bottino realizzativo del “Toro” in questa fase, Palermo non ha dubbi sulle qualità del centravanti nerazzurro, elevandolo al rango di miglior interprete nel suo ruolo a livello continentale: «Per me, Lautaro è il migliore in Europa per quello che sta dimostrando all’Inter». 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’investitura di Martin Palermo: «Per me, Lautaro è il migliore in Europa per quello che sta dimostrando all’Inter»

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