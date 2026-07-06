"You're gonna be the one that saves me". I giocatori inglesi vanno sotto la parte dell'Azteca a cantare "Wonderwall" degli Oasis e subito ti viene da pensare a chi sia quello che ti salva. Il sospetto è che siano in due: Jude Bellingham e Harry Kane. Sono loro i Ghostbusters che catturano i fantasmi di Città del Messico dopo 40 anni di incubi. Qui ancora aleggiava la mano de Dios e il gol del secolo in quel quarto di finale in cui Diego diventava ufficialmente "El Diez", mezzo cialtrone e mezzo numero uno del calcio mondiale. La vittoria contro il Messico, oltre le suggestioni paranormali, mette la nazionale di Tuchel nelle condizioni di poter sperare in qualcosa di buono, da qui alla fine del Mondiale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'Inghilterra fa svanire il fantasma dell’Azteca ma ora c'è il pericolo Norvegia

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L’Inghilterra supera 3-2 il Messico all’Azteca e trova la Norvegia di Haaland ai quartiL’Inghilterra ha vinto 3-2 contro il Messico all’Estadio Azteca, qualificandosi ai quarti di finale dei Mondiali.

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