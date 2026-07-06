L' Inghilterra fa sul serio

L'Inghilterra ha subito un gol durante la partita contro il Messico, con l'ultimo tocco sul pallone da parte del portiere. Si tratta di un episodio che si inserisce in una partita ricca di eventi e momenti intensi. La partita si è conclusa con questa azione, senza ulteriori dettagli sui minuti o sul risultato finale. Nessuna altra informazione sui protagonisti o sui sviluppi successivi è stata comunicata.

Che l’ultimo a toccare un pallone di questo epico, infinito Messico-Inghilterra fosse Jordan Pickford, è stato forse il dettaglio più banale di un copione altrimenti scritto da un pazzo visionario. Pickford è stato il protagonista assoluto dell’ottavo di finale di questa notte e in questo senso la partita ha assunto una circolarità perfetta: si era aperta con un suo miracolo su Raul Gimenez e si è chiusa con una sua respinta di pugno. In mezzo, però, è successo di tutto. Sono stati tanti i protagonisti di questa partita, infatti, a partire dai due allenatori. Il " vasco " Aguirre, che ha preso la Nazionale messicana nel peggior periodo della... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Inglaterra es un SERIO PROBLEMA para el Mundial

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