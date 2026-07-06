L’ho riconosciuto in un video sotto la pioggia | famiglia ritrova il cane scomparso da otto mesi grazie a una clip diventata virale sui social

Notizia in breve

Un cane scomparso da circa otto mesi è stato ritrovato grazie a un video condiviso sui social media. La clip, diventata rapidamente virale, mostra l’animale sotto la pioggia in una strada. La proprietaria ha riconosciuto il cane nel filmato e ha contattato le autorità, che hanno recuperato l’animale e lo hanno restituito alla famiglia.