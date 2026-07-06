L’ho riconosciuto in un video sotto la pioggia | famiglia ritrova il cane scomparso da otto mesi grazie a una clip diventata virale sui social
Un cane scomparso da circa otto mesi è stato ritrovato grazie a un video condiviso sui social media. La clip, diventata rapidamente virale, mostra l’animale sotto la pioggia in una strada. La proprietaria ha riconosciuto il cane nel filmato e ha contattato le autorità, che hanno recuperato l’animale e lo hanno restituito alla famiglia.
Un cane scomparso da quasi un anno è stato ritrovato in Malesia grazie a un video, diventato virale sui social, che ha permesso alla proprietaria di riconoscerlo e riportarlo a casa. Secondo quanto riportato da La Stampa, la clip, pubblicata su TikTok dall’utente @jimjimmie, mostrava un cane seduto davanti a un negozio nella città di Negeri Sembilan, sotto una pioggia battente. L’animale è rimasto nello stesso punto per giorni, secondo il proprietario dell’attività, senza allontanarsi nemmeno quando veniva invitato a spostarsi. Nel filmato si sente l’uomo provare ad avvicinarlo e offrirgli del cibo: “Vieni qui, vieni a mangiare. Anche se non vuoi mangiare, per favore spostati da lì”, dice mentre cerca di convincerlo a muoversi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Single Dad Was Being Evicted With His Child — Then A Woman Paid The Entire Building Off
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