Leucemie acute possono recidivare anche dopo un trapianto di midollo da donatore. Il trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche è una delle opzioni principali per trattare questa condizione. Tuttavia, le recidive sono comuni e rappresentano una sfida clinica. La ricerca si concentra su metodi per ridurre le probabilità di ritorno della malattia, senza che siano ancora stati definiti approcci definitivi.

Il trapianto da donatore, quindi allogenico, di cellule staminali ematopoietiche rappresenta una delle principali possibilità terapeutiche per diversi tipi di leucemia acuta. Purtroppo però a volte accade che la malattia si ripresenti dopo questo trattamento. E la recidiva della patologia dopo il trapianto resta una delle cause più importanti di fallimento del trattamento. Ma come mai si verifica questa condizione? A chiarirlo ci ha pensato uno studio internazionale del consorzio HLALOSS, pubblicato su Journal of Oncology, di cui è corresponding author Luca Vago, responsabile dell’Unità di Immunogenetica, Genomica e Immunobiologia delle Leucemie, coordinatore della Disease Unit Leucemie Acute al Comprehensive Cancer Center dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e associato all’Università Vita-Salute San Raffaele. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Leucemie acute, perché si “riaccendono” dopo il trapianto di midollo e come ridurremo le recidive

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