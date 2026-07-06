L’esame per il diabete gestazionale può dare un falso positivo?

Un esame per il diabete gestazionale può dare un falso positivo? Una donna ha riferito di aver eseguito la curva da carico a 24 settimane di gravidanza. Il suo valore a digiuno era di 91 mgdl, vicino al limite di 92 mgdl, mentre dopo un’ora era di 182 mgdl, leggermente superiore al limite di 180 mgdl. Per due punti oltre il limite, è stata diagnosticata con diabete gestazionale.

Salve dottoressa, ho eseguito la curva da carico a 24 settimane. Il valore a digiuno era 91 (limite 92), ma quello dopo un’ora era 182 (limite 180). Per soli due punti mi hanno diagnosticato il diabete gestazionale. Adesso sto misurando la glicemia a casa e i valori sono sempre perfetti. È possibile che la curva fosse un falso positivo dovuto allo stress? Dovrei tornare a fare la curva da carico? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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